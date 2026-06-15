Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtiger nach Zeugenhinweisen ermittelt

Aachen (ots)

Nach der Veröffentlichung der Pressemeldung zu einem Betrugsfall am Rehmplatz konnte die Polizei Aachen einen Tatverdächtigen ermitteln (siehe auch unsere Pressemeldung vom 09.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6288550).

Der 27-jährige Aachener steht im dringenden Verdacht, am 02.06.2026 unter einem Vorwand Goldschmuck an sich genommen zu haben. Dank mehrerer Hinweise konnten die Ermittler den Tatverdächtigen identifizieren. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden ihm noch zwei weitere Fälle zur Last gelegt.

Die Polizei Aachen bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihre Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts beigetragen haben. (sk)

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