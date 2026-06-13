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Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung: vermisste Mädchen aus Aachen wurden angetroffen

Aachen (ots)

Seit Mittwoch, 10.06.2026, hat die Polizei Aachen öffentlich nach zwei Mädchen im Alter von 13 bzw. 15 Jahren gesucht. Beide wurden heute Nachmittag wohlbehalten angetroffen.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 12.06.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6293422 wird hiermit zurückgenommen.

Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Bilder zu löschen. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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