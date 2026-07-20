Polizei Braunschweig

POL-BS: Durchsuchung nach Diebstahl aus Auto

Braunschweig (ots)

Braunschweig/Vechelde, 18.07.2026, 11:00 Uhr

Polizei findet Waffen und Munition bei Durchsuchung nach Geldbörsendiebstahl

Am vergangenen Samstag kam es auf dem Parkplatz eines Großhandels an der Hansestraße zum Diebstahl einer Geldbörse. Dabei nutzte ein Mann die Gelegenheit, als ein 50-Jähriger seinen Einkaufswagen zurückbrachte und stahl die zuvor auf dem Autositz abgelegte Geldbörse. Erste Ermittlungen führten zu einem 60-Jährigen aus Vechelde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Richterin am Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des Tatverdächtigen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung erhielt die Polizei Braunschweig Unterstützung aus Peine und von einem Banknoten-Spürhund aus Hannover.

Dabei wurden neben der Beute vom Vormittag auch Luftdruckwaffen und Munition gefunden, für die der 60-Jährige keine Erlaubnis vorweisen konnte. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Neben einem Verfahren wegen Diebstahl wurden auch Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

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