Polizei Braunschweig

POL-BS: Gemeinsame Pressemeldung der Polizeiinspektion Braunschweig und dem 1. FFC Braunschweig: Erster Charity-Bowl generiert 1500EUR Spendengeld

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Braunschweig (ots)

Rote Wiese, 22.06.2026

Ende Juni versammelten sich rund 70 sportliche Vertreter von Polizei, Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, Zoll und Siemens Mobility für den guten Zweck auf der Sportanlage der Braunschweig Lions. Zum ersten Mal wurde ein Turnier im Flagfootball zwischen Organisationen des öffentlichen Dienstes und Braunschweiger Unternehmen ausgerichtet. Die Zielsetzung war, Spenden für den Verein "Wir helfen Kindern e.V." zu sammeln. Der Verein, eigentlich ansässig in Salzgitter-Bad, ist mittlerweile auch in Braunschweig aktiv und hat an zwei Grundschulen in der Pestalozzi- und Altmühlstraße einen "Verkehrsgarten" auf den Schulhöfen angelegt und sowohl Fahrräder als auch Helme für die Schüler gekauft.

Durch Spendengelder und die Einnahmen der Verkäufe während des Turniers summierten sich auf insgesamt 1500EUR, die am 16.07. durch die Organisatoren Holger Fricke (1. FFC BS) und Sascha Repp (Polizei BS) im Beisein des Inspektionsleiters Thomas Bodendiek an den Vereinsvorsitzenden Volker Machura übergeben wurden. Volker Machura dankte allen Beteiligten und berichtete gleich den avisierten Zweck der Spenden - ein Verkehrsübungsplatz auf dem Schulhof der Grundschule Bültenweg.

Der Verein 1. FFC Braunschweig bedankt sich an dieser Stelle nochmals bei den Sponsoren DM, Steinecke, E-Center BraWo-Park, H. Rönicke Elektromaschinenbau und der Gewerkschaft der Polizei KG Braunschweig.

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