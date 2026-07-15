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Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Wohnung zur Tageszeit

Braunschweig (ots)

Celler Straße, 14.07.2026, 18.15 Uhr

Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Am Mittwochabend kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im nördlichen Ringgebiet. Während der Abwesenheit des 21-jährigen Bewohners der Wohnung stieg der Einbrecher über den Balkon und gelangte über die unverschlossene Balkontür in das Innere der Wohnung. Dort durchsuchte er diverse Zimmer nach Wertgegenständen. Hierbei erbeutete er Schmuck und ein Bargeld. Anschließend konnte der Täter den Tatort unerkannt verlassen. Der Wert der erbeuteten Gegenstände beläuft sich auf eine niedrige fünfstellige Summe. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an. Um Einbrüche dieser Art zu verhindern, sollten bei längerer Abwesenheit Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren stets geschlossen und verschlossen sein. Auch die Haustür sollte immer abgeschlossen und der Schlüssel niemals im Außenbereich versteckt werden. Zudem empfiehlt die Polizei, die eigene Abwesenheit nicht gegenüber Unbekannten bekannt zu geben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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