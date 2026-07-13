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Polizei Braunschweig

POL-BS: Diensthund findet Messer

Braunschweig (ots)

A39, 10.07.2026, 17:50 Uhr

Streitigkeiten in Fahrzeug sorgen für Polizeieinsatz

Am Freitagabend wurde der Polizei eine stark blutende Frau auf der Autobahn zwischen Salzgitter Thiede und BS-Rüningen gemeldet. Die ersten Ermittlungen der eintreffenden Polizeibeamten ergaben, dass dem Einsatz Streitigkeiten zwischen einem 20-jährigen Mann und einer 21-jährigen Frau während der Fahrt vorausgingen. Die Frau wies Verletzungen auf, die durch ein Messer entstanden sein sollen. Nachdem Ersthelfer die Verletzungen versorgt hatten, wurde die Frau mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw und dessen Fahrer verblieben zunächst am Einsatzort. Weitere Ermittlungen zum Sachverhalt und zu den Umständen der Verletzungen dauern an.

Da das Messer am Abstellort des kontrollierten Fahrzeugs nicht gefunden werden konnte, wurden Diensthunde der Polizeidirektion zur Absuche der Umgebung hinzugezogen. Dabei konnte durch Diensthund Odin kurze Zeit später ein Küchenmesser in einem angrenzenden Feld gefunden werden. Das Messer wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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