Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn

Braunschweig (ots)

A2, 13.07.2026, 22.00 Uhr

Mitfahrerin schwerverletzt

In der vergangenen Nacht kam es auf der A2 in Richtung Berlin, kurz vor dem Parkplatz Röhrse, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 43-jährige Fahrer eines Lkw, vom rechten Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln. Ein 33-jähriger Fahrer wechselte mit seinem Ford Focus daraufhin vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen von hinten herannahenden Seat Cupra Leon. Dessen 23-jähriger Fahrer leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein und versuchte nach rechts auszuweichen. Einen Zusammenstoß konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurden beide Pkw gegen den Lkw geschleudert und kamen auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Eine 31-jährige Mitfahrerin im Ford erlitt nach dem Verlassen des Fahrzeuges, infolge ihrer Verletzungen, einen krampfartigen Anfall und brach bewusstlos auf dem linken Fahrstreifen zusammen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde sie von einer zufällig vorbeikommenden Ärztin medizinisch versorgt. Anschließend wurde die 31-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Mitfahrerin des Ford, 57 Jahre alt, erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Für die Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für mehr als eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und einer nicht unerheblichen Staubildung. Der Verkehrsunfall wurde durch die Autobahnpolizei aufgenommen.

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