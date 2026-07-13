Polizei Braunschweig

POL-BS: Illegales Rennen im Stadtgebiet

Braunschweig (ots)

Theodor-Heuß-Straße, 11.07.2026, 00.50 Uhr

Polizei stoppt zwei Raser

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Funkstreifenbesatzung des PK Braunschweig-Mitte an der Ampel Kalenwall in Fahrtrichtung Europaplatz auf einen Mercedes AMG S63 und einen AudiS6 aufmerksam. Als die Ampel auf Grün umsprang beschleunigten beide Fahrer sehr stark und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Theodor-Heuß-Straße in Richtung stadtauswärts entlang. Die Einsatzkräfte verfolgten daraufhin in sicherem Abstand die zwei Fahrer. Bei der Fahrt wurden durch die vorausfahrenden Pkw schätzungsweise Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreicht. Im weiteren Verlauf konnten die Fahrzeuge in der Otto-von-Guericke-Straße sowie in der Stobwasserstraße durch nacheilende Einsatzkräfte kontrolliert werden. Bei den Fahrern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren. Der Führerschein des 23-Jährigen aus Salzgitter wurde noch vor Ort beschlagnahmt, während der 21-jährige Fahrer aus Gifhorn zum Zeitpunkt der Kontrolle kein entsprechendes Dokument mit sich führte. Sowohl der Mercedes als auch der Audi wurden durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten ebenfalls beschlagnahmt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Personen, die durch die Fahrweise der genannten Fahrzeuge möglicherweise gefährdet wurden oder Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Braunschweig - Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115 zu melden.

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