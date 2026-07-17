PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme nach Drogenfund

Braunschweig (ots)

Stöckheim, 09.07.2026, 15:30 Uhr

Mehrere Kilogramm Betäubungsmittel beschlagnahmt

Am vergangenen Donnerstag erhielt die Polizei eine Meldung über einen 22-jährigen Mann, der in seiner Wohnung randalierte. Als die Polizeibeamten eintrafen öffnete der Mann zunächst nicht die Wohnungstür, sodass sie sich bei einer Nachbarin nach ihm erkundigten. Schließlich trat der Mann in den Flur hinaus. Unterdessen meldete sich die Nachbarin bei den eingesetzten Beamten und teilte mit, dass der randalierende Nachbar mutmaßlich eine Sporttasche auf ihren Balkon geworfen hatte. Beim Blick in die Tasche, fanden die Polizeibeamten eine große Menge Betäubungsmittel. Schätzungsweise handelt es sich um rund ein Kilogramm Kokain und etwa je zweieinhalb Kilogramm Marihuana und Haschisch. Die Drogen wurden beschlagnahmt und der 22-Jährige vorläufig festgenommen. Am vergangenen Freitag erließ eine Richterin am Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. Er muss sich nunmehr wegen unerlaubten Handeltreibens mit Kokain verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 13:18

    POL-BS: Einbruch in Wohnung zur Tageszeit

    Braunschweig (ots) - Celler Straße, 14.07.2026, 18.15 Uhr Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck Am Mittwochabend kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im nördlichen Ringgebiet. Während der Abwesenheit des 21-jährigen Bewohners der Wohnung stieg der Einbrecher über den Balkon und gelangte über die unverschlossene Balkontür in das Innere der Wohnung. Dort ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 09:16

    POL-BS: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn

    Braunschweig (ots) - A2, 13.07.2026, 22.00 Uhr Mitfahrerin schwerverletzt In der vergangenen Nacht kam es auf der A2 in Richtung Berlin, kurz vor dem Parkplatz Röhrse, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 43-jährige Fahrer eines Lkw, vom rechten Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln. Ein 33-jähriger Fahrer wechselte mit seinem ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:16

    POL-BS: Illegales Rennen im Stadtgebiet

    Braunschweig (ots) - Theodor-Heuß-Straße, 11.07.2026, 00.50 Uhr Polizei stoppt zwei Raser In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Funkstreifenbesatzung des PK Braunschweig-Mitte an der Ampel Kalenwall in Fahrtrichtung Europaplatz auf einen Mercedes AMG S63 und einen AudiS6 aufmerksam. Als die Ampel auf Grün umsprang beschleunigten beide Fahrer sehr stark und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren