Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme nach Drogenfund

Braunschweig (ots)

Stöckheim, 09.07.2026, 15:30 Uhr

Mehrere Kilogramm Betäubungsmittel beschlagnahmt

Am vergangenen Donnerstag erhielt die Polizei eine Meldung über einen 22-jährigen Mann, der in seiner Wohnung randalierte. Als die Polizeibeamten eintrafen öffnete der Mann zunächst nicht die Wohnungstür, sodass sie sich bei einer Nachbarin nach ihm erkundigten. Schließlich trat der Mann in den Flur hinaus. Unterdessen meldete sich die Nachbarin bei den eingesetzten Beamten und teilte mit, dass der randalierende Nachbar mutmaßlich eine Sporttasche auf ihren Balkon geworfen hatte. Beim Blick in die Tasche, fanden die Polizeibeamten eine große Menge Betäubungsmittel. Schätzungsweise handelt es sich um rund ein Kilogramm Kokain und etwa je zweieinhalb Kilogramm Marihuana und Haschisch. Die Drogen wurden beschlagnahmt und der 22-Jährige vorläufig festgenommen. Am vergangenen Freitag erließ eine Richterin am Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. Er muss sich nunmehr wegen unerlaubten Handeltreibens mit Kokain verantworten.

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