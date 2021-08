Polizei Bochum

POL-BO: U 35 und Auto stoßen zusammen: Drei Menschen werden verletzt

Bochum,Plettenberg (ots)

Schwerer Unfall in Bochum-Wiemelhausen: Beim Zusammenstoß zwischen der U-Bahn U35 und einem Auto sind am Montagnachmittag, 9. August, drei Personen verletzt worden.

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Plettenberg war gegen 17.40 Uhr auf der Universitätsstraße in Richtung Ruhr-Universität unterwegs. In Höhe der Brücke über die A 448 fuhr er nach links in den Schienenbereich, wo es zur Kollision mit der U 35 kam, die in diesem Bereich oberirdisch geführt wird. Obwohl der Triebwagenfahrer (34, aus Bochum) eine Notbremsung einleitete, wurde der Wagen knapp 20 Meter weit geschoben und der Plettenberger in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Kräfte der Feuerwehr befreiten den 35-Jährigen aus seinem Auto. Er wurde anschließend von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wurde.

Ein Fahrgast (58, aus Bochum) zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu - er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Triebwagenfahrer wurde vor Ort betreut.

Die Polizeibeamten stellten das Auto des Plettenbergers sicher und sperrten den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell