Polizei Münster

POL-MS: Radfahrer gestürzt - 19-Jähriger schwer verletzt - Polizei warnt: Don't drink and drive

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.07., 00:40 Uhr) hat sich ein 19-Jähriger auf der Weseler Straße im Bereich der Bushaltestelle Möselerhook bei einem Fahrradsturz schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Münsteraner den Radweg an der Weseler Straße im Bereich der Bushaltestelle Möselerhook in Fahrtrichtung Mecklenbeck. An einer Fahrbahnverschwenkung stürzte der 19-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache. Da es Hinweise auf den Konsum von Alkohol gab, führten die Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ein Arzt entnahm dem Münsteraner eine Blutprobe. Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Polizei warnt: Alkohol im Straßenverkehr kann - auch auf dem Fahrrad - zu gefährlichen Situationen sowohl für den Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Überlegen Sie, bevor Sie Alkohol trinken, wie Sie sicher nach Hause kommen. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer fahrtauglichen Person abholen, nehmen Sie den Bus oder bestellen Sie ein Taxi.

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