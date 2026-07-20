PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Radfahrer gestürzt - 19-Jähriger schwer verletzt - Polizei warnt: Don't drink and drive

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.07., 00:40 Uhr) hat sich ein 19-Jähriger auf der Weseler Straße im Bereich der Bushaltestelle Möselerhook bei einem Fahrradsturz schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Münsteraner den Radweg an der Weseler Straße im Bereich der Bushaltestelle Möselerhook in Fahrtrichtung Mecklenbeck. An einer Fahrbahnverschwenkung stürzte der 19-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache. Da es Hinweise auf den Konsum von Alkohol gab, führten die Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ein Arzt entnahm dem Münsteraner eine Blutprobe. Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Polizei warnt: Alkohol im Straßenverkehr kann - auch auf dem Fahrrad - zu gefährlichen Situationen sowohl für den Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Überlegen Sie, bevor Sie Alkohol trinken, wie Sie sicher nach Hause kommen. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer fahrtauglichen Person abholen, nehmen Sie den Bus oder bestellen Sie ein Taxi.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 13:54

    POL-MS: Zwei Münsteraner stoßen mit ihren Rädern zusammen - 34-Jähriger leicht verletzt

    Münster (ots) - Am Donnerstagabend (16.07., 20:40 Uhr) ist ein 34-jähriger Radfahrer durch die Kollision mit einem 23-jährigen Radfahrer an der Kreuzung Julius-Voos-Gasse/Heinrich-Brüning-Straße/Salzstraße leicht verletzt worden. Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr der 34-jährige Mann aus Münster die Heinrich-Brüning-Straße in Richtung ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 12:20

    POL-MS: Versuchter Fahrraddiebstahl - Polizisten stellen Verdächtigen in Bus

    Münster (ots) - Polizisten haben am Donnerstagabend (16.07.) einen 39-jährigen Mann in einem Linienbus gestellt, nachdem dieser versucht hatte, gegen 21:20 Uhr ein angekettetes Pedelec im Bereich der Wielandstraße in Hiltrup zu entwenden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 39-Jährige versucht, das Schloss, mit dem das Pedelec angekettet war, mit Hilfe eines ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 16:06

    POL-MS: Polizei warnt vor Fakeshops - Betrug bei Angebot von Klimageräten

    Münster (ots) - Nachdem es derzeit vermehrt zu Betrugsanzeigen kommt, bei denen Geschädigte Klimageräte im Internet bestellen und dann nicht erhalten, warnt die Polizei vor Fakeshops und der Betrugsmasche. Aufgrund der momentan hohen Nachfrage nach Klimaanlagen und Ventilatoren kommt es überall (online wie auch im Geschäft) zu Lieferengpässen. Diesen Umstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren