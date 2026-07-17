Polizei Münster

POL-MS: Zwei Münsteraner stoßen mit ihren Rädern zusammen - 34-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (16.07., 20:40 Uhr) ist ein 34-jähriger Radfahrer durch die Kollision mit einem 23-jährigen Radfahrer an der Kreuzung Julius-Voos-Gasse/Heinrich-Brüning-Straße/Salzstraße leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr der 34-jährige Mann aus Münster die Heinrich-Brüning-Straße in Richtung Julius-Voos-Gasse. Der 23-Jährige war auf der Salzstraße in Fahrtrichtung Prinzipalmarkt unterwegs und bog nach links in die Heinrich-Brüning-Straße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Radfahrer. Dabei trug der 34-Jährige leichte Verletzungen davon.

Da der Verdacht bestand, dass der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte, führten Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit ihm durch. Dieser ergab einen Wert von 1,18 Promille. Ein Arzt entnahm dem Münsteraner auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss.

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