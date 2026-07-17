Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Fahrraddiebstahl - Polizisten stellen Verdächtigen in Bus

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (16.07.) einen 39-jährigen Mann in einem Linienbus gestellt, nachdem dieser versucht hatte, gegen 21:20 Uhr ein angekettetes Pedelec im Bereich der Wielandstraße in Hiltrup zu entwenden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 39-Jährige versucht, das Schloss, mit dem das Pedelec angekettet war, mit Hilfe eines Akku-Winkelschleifers zu öffnen. Das dabei entstehende Geräusch veranlasste den 46-jährigen Eigentümer des Fahrrades, nach dem Rechten zu sehen. Er sprach den Beschuldigten an und versuchte, ihn festzuhalten. Dem 39-Jährigen gelang jedoch zunächst die Flucht.

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen entdeckten Polizisten den Tatverdächtigen und stoppten den Bus, in der der 39-Jährige eingestiegen war, an der nächsten Haltestelle. Der Verdächtige führte zwei Akku-Winkelschleifer mit sich. Die Beamten stellten die Werkzeuge sicher. Den 39-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

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