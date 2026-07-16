Polizei Münster

POL-MS: Polizei warnt vor Fakeshops - Betrug bei Angebot von Klimageräten

Münster (ots)

Nachdem es derzeit vermehrt zu Betrugsanzeigen kommt, bei denen Geschädigte Klimageräte im Internet bestellen und dann nicht erhalten, warnt die Polizei vor Fakeshops und der Betrugsmasche.

Aufgrund der momentan hohen Nachfrage nach Klimaanlagen und Ventilatoren kommt es überall (online wie auch im Geschäft) zu Lieferengpässen. Diesen Umstand nutzen Kriminelle für sich aus und bieten über sogenannte Fakeshops im Internet die begehrte Ware zum Kauf an. In diesen nicht existenten Fakeshops werden die Geräte zu günstigen Preisen mit kurzen Lieferzeiten angeboten. Nach erfolgter Bezahlung bleibt die Lieferung der Ware aus.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät, nach folgenden Anzeichen für einen Fakeshop zu schauen:

- Gefälschtes/nicht vorhandenes Impressum: Zum Beispiel unter der Webadresse einer real existierenden Firma erstellen die Täter einen Online-Fakeshop/eine Webseite und geben dort missbräuchlich die Daten aus dem Impressum der real existierenden Firma an

- Konto: Das Empfängerkonto befindet sich im Ausland

- Preise: Extreme Rabatte oder unglaubliche Schnäppchen sind oft ein Köder.

- Bezahlmethoden: Vorsicht, wenn ausschließlich Vorkasse (Überweisung) angeboten wird. Echte Shops bieten meist Rechnung, Lastschrift oder PayPal an.

Die Verbraucherzentralen bieten im Internet eine "Fakeshop-Finder-Seite" an. Hier kann man sich vor dem Kauf erkundigen, ob es bereits Erfahrungen mit dem Shop gibt, bei dem Verbrauchende beabsichtigen, die Ware zu bestellen. Die Polizei NRW informiert außerdem auf folgender Internetseite zum Thema Fakeshops:

https://praevention.polizei.nrw/cyberkriminalitaet/betrug-im-netz/vorsicht-fake-shops

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