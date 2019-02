Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter raubt Zigaretten aus Discounter - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Vermutlich mit einer Plastik-Pistole versuchte ein Unbekannter am Freitagabend (15.2., 20:39 Uhr) in einem Discounter an der Wulfertstraße Geld aus der Kasse zu erbeuten.

Der Mann kam in die Filiale und ging sofort auf den Kassenbereich zu. Er hielt die Pistole in der Hand und forderte mit den Worten "Mach die Kasse auf" Bargeld von der Verkäuferin. Als die Angestellte die Forderung ablehnte, schlug er mit der Waffe auf eine Metallfläche. Danach griff er eine Schachtel Zigaretten aus der Auslage und forderte die Frau erneut auf die Kasse zu öffnen. Die Mitarbeiterin ignorierte die Aufforderung des Täters, dieser flüchtete daraufhin aus dem Laden.

Der Unbekannte ist etwa 18 bis 20 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er ist sehr schlank und sprach Deutsch ohne Akzent. Der Mann war dunkel gekleidet und hatte sein Gesicht mit einem schwarz-weißen Dreieckstuch verdeckt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

