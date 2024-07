Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Bodensee vor Langenargen - Ende einer Bootausfahrt; Anzeige wegen Trunkenheit und Beleidigung auf sexueller Grundlage

Göppingen (ots)

88085 Langenargen - Bodensee vor Langenargen - ein sehr ungebührliches Verhalten endete am späten Freitagnachmittag für zwei junge Männer auf einem Segelboot vor Langenargen mit einer Blutentnahme und Strafanzeige. Die beiden Männer fuhren mit ihrer Segeljolle an einem mit einem Paar besetzten Segelboot vorbei und beleidigten die Frau mit obszönen Zurufen und Aufforderungen. Offensichtlich waren beide Männer zudem betrunken, da einer eine Bierdose in der Hand hielt und umhertorkelte. Dank einer guten Beschreibung der Segeljolle konnte die Wasserschutzpolizei aus Langenargen und Friedrichshafen das Boot schnell feststellen. An Bord befanden sich zwei junge Männer im Alter von 17 und 21 Jahren. Bei einem der Männer zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen deutlich überschrittenen Grenzwert an. Der andere Mann verweigerte den Test. Da sich keiner der beiden Personen als Schiffsführer zu erkennen geben wollte, endete die beschwipste Ausfahrt nach vorheriger Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und darauffolgender richterlicher Anordnung mit einer Blutentnahme. So nahm die Ausfahrt ein ungutes Ende. Beide müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr und Beleidigung auf sexueller Grundlage rechnen.

