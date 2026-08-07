Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt

A8 - Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall auf der A8

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in Fahrtrichtung München. Auf Höhe Hohenstadt fuhren die vier Autos hintereinander. Aufgrund des Verkehrs musste ein 40-Jähriger mit seinem Audi abbremsen. Die beiden dahinter befindlichen Autofahrer bremsten ebenfalls ab. Zum Schluss kam eine 36-Jährige. Die erkannte die Situation offenbar nicht rechtzeitig und prallte dem davor befindlichen Auto in das Heck. Durch den Unfall wurden insgesamt vier Autos zusammen geschoben. Drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

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