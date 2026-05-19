Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Internationale Begegnung stärkt Freundschaften der Jugendfeuerwehr

Bild-Infos

Download

23 weitere Medieninhalte

Wathlingen/ Limanova (ots)

Internationale Begegnung stärkt Freundschaften der Jugendfeuerwehr Die Jugendfeuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen machte sich am Abend des 13. Mai auf den Weg nach Polen. Ziel der Reise war Limanowa, wo ein internationales Treffen mit den Jugendfeuerwehren MDP Limanowa und MDP Nadzieja Lososina Górna stattfand. Die Samtgemeindejugendfeuerwehr setzt sich aus den Jugendfeuerwehren Adelheidsdorf/Großmoor, Nienhagen und Wathlingen zusammen.

Bereits bei der Ankunft wurde deutlich, dass die Jugendlichen und Betreuer eine außergewöhnliche Gastfreundschaft erwartete. Untergebracht war die Gruppe in einem auf einem Berg gelegenen Resort mit großzügigem Außengelände, Volleyballplatz und Grillmöglichkeiten. Für die Verpflegung war bestens gesorgt. Ein reich gefüllter Kühlschrank, täglich frische Brötchen sowie eine große Auswahl an Lebensmitteln sorgten dafür, dass es an nichts fehlte.

Am Vormittag des 14. Mai stand zunächst ein Besuch bei der Feuerwehr Limanowa auf dem Programm. Gemeinsam mit einem Teil der örtlichen Jugendfeuerwehr ging es anschließend zum Rathaus der Stadt. Dort wurden die Gäste herzlich von Vertretern der Stadtverwaltung empfangen. Nach einem gemeinsamen Austausch und einem kleinen Imbiss folgte ein Besuch in einer Eisdiele, bei dem alle zu einer Kugel Eis eingeladen wurden.

Danach führte der Weg weiter zum Museum in Limanowa. Dort erhielten die Jugendlichen Einblicke in die Kunstgeschichte und konnten selbst kreativ werden. Jeder gestaltete ein eigenes Bild in einem Glasrahmen als Erinnerung an den Tag.

Zurück bei der Feuerwehr warteten traditionelle polnische Pierogi auf die Gäste. Nach einer kurzen Pause in der Unterkunft ging es am Nachmittag weiter zum Berg Miejska Góra. Dort traf die Gruppe auf die beiden polnischen Jugendfeuerwehren. Einige kannten sich bereits vom Kreiszeltlager in Papenhorst, an dem die polnischen Jugendlichen zuvor als Gäste teilgenommen hatten. Entsprechend herzlich fiel das Wiedersehen aus.

Anschließend stand der Aufstieg zum Millenniumskreuz auf dem Programm. Während einige den Weg zu Fuß bewältigten, entschieden sich andere für eine Fahrt mit Jeep oder ATV. Den Abend verbrachten alle gemeinsam an einem Grillplatz in einem alten Steinbruch am Fuße des Berges. Bei gegrillten Speisen, Salaten, Musik und Tanz klang der erste Tag in geselliger Atmosphäre aus.

Am 15. Mai ging es nach dem Frühstück zunächst wieder zur Feuerwehr Limanowa. Von dort aus startete die Gruppe mit einem Reisebus nach Sromowce Nizne. Dort begann eine rund 19 Kilometer lange Raftingtour auf Schlauchbooten bis nach Szczawnica Piaski. Trotz eines kurzen Regenschauers wurde die gemeinsame Tour zu einem besonderen Erlebnis und stärkte das Gemeinschaftsgefühl zusätzlich. Am Ziel angekommen wartete bereits Gegrilltes auf die Teilnehmer.

Am Abend erhielt die Gruppe Besuch von Jugendlichen, Eltern und Feuerwehrangehörigen der Feuerwehren aus Limanowa und Lososina Górna. Mit selbst zubereitetem polnischen Gulasch und mitgebrachten Getränken sorgten die Gastgeber erneut für eine besondere Überraschung. Der Abend wurde gemeinsam bei Musik und Tanz verbracht.

Der folgende Tag begann mit einer Besichtigung der Feuerwehr Limanowa. Nach einem ausführlichen Austausch ging es weiter zur Berufsfeuerwehr, wo die Jugendlichen unter anderem eine Vorführung der Höhenretter erleben konnten. Anschließend führte der Weg zum Übungsplatz der Feuerwehren. Dort wurden die Gäste mit Pommes und Schmalzbroten begrüßt. Neben verschiedenen Vorführungen konnten die Jugendlichen auch an mehreren Ausbildungsstationen teilnehmen.

Am Nachmittag gab es Schnitzel mit Kartoffelbrei und Salat. Zum Nachtisch erhielt jeder ein Eis, manche offenbar sogar zwei. Den letzten gemeinsamen Abend verbrachten alle an der Unterkunft. Bei Musik, Tanz und einem von der Samtgemeindejugendfeuerwehr als Dankeschön ausgegebenen Döner wurde noch einmal gemeinsam gefeiert.

Am 17. Mai stand schließlich die Heimreise an. Die Jugendfeuerwehr Limanowa ließ es sich nicht nehmen, zur Verabschiedung vorbeizukommen. Dabei wurden noch einmal viele persönliche und emotionale Worte ausgetauscht. Auf der Rückfahrt legte die Gruppe zur Stärkung einen Zwischenstopp ein, bevor sie um 22.20 Uhr wieder in Wathlingen ankam.

Die Reise hinterließ bei allen Beteiligten bleibende Eindrücke. Es entstanden neue Freundschaften und die gemeinsame Zeit wurde von allen als eine wertvolle Erfahrung erlebt. Ein ganz besonderer Dank gilt den polnischen Gastgebern für ihren beispiellose Gastfreundschaft, ihre außergewöhnliche Herzlichkeit, Großzügigkeit und die unvergessliche Aufnahme, die diese Reise für alle Beteiligten zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben.

Bedanken möchte sich die Samtgemeindejugendfeuerwehr außerdem bei der Samtgemeindeverwaltung, insbesondere Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer, die auf Einladung der Bürgermeisterin der Stadt Limanowa die Jugendfeuerwehr entsandte und Frau Bachmann, die einen erheblichen Teil der Verwaltungsarbeit seitens der Samtgemeinde übernahm. Ebenfalls dankt die Jugendfeuerwehr dem Rat der Samtgemeinde, der Samtgemeindefeuerwehr sowie den Ortsfeuerwehren für die Unterstützung. Ein weiterer Dank gilt der Fleischerei Wolter aus Nienhagen, Edeka Müller, dem Bürgerladen Nienhagen, dem Dorfladen Großmoor, dem Rewe Markt Wathlingen, der SVO sowie der Georg Parlasca Keksfabrik GmbH aus Burgdorf für ihre Unterstützung und ihr Engagement. Ohne diese Hilfe wäre die Durchführung einer solchen Fahrt nur schwer möglich gewesen.

Bereits im Juli steht für die Jugendfeuerwehr der Samtgemeinde das nächste gemeinsame Ereignis an. Dann geht es zum Zeltlager nach Scharbeutz, wo ein Wiedersehen mit den polnischen Gästen geplant ist.

Text: Heiko Wendt

Bilder: Timm Conrad

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell