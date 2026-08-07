Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Auffällige Fahrweise - Zeugen gesucht

Am Donnerstag soll ein Autofahrer bei Herbrechtingen mehrfach den Gegenverkehr gefährdet haben.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr meldete eine Zeugin die auffallende Fahrweise eines vorausfahrenden Fahrers eines Mercedes GLE. Der fuhr auf der L1164 von Herbrechtingen in Richtung Dettingen. Von dort bog er in Richtung Hausen ab und fuhr anschließend über die L1079 bis Langenau. Wie die Zeugin berichtete, geriet der Mercedes-Fahrer auf der gesamten Strecke mehrmals nach links auf die Gegenfahrbahn und gefährdete dabei wohl mehrere entgegenkommende Fahrzeuge.

Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurz darauf an seinem Mercedes in Langenau kontrollieren. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Da die mutmaßlich gefährdeten Verkehrsteilnehmer bislang unbekannt sind, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Giengen unter Tel. 07322/ 9653-0 zu melden. Der 62-jährige Mercedes-Fahrer machte bei der Kontrolle einen fahrtüchtigen Eindruck. Eine mögliche Fahruntüchtigkeit durch Alkohol oder Drogen wurde nicht festgestellt.

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