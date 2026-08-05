Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Diebstahl scheitert

In der Nacht auf Mittwoch versuchten Unbekannte in Eislingen ein hochwertiges Auto zu stehlen.

Ulm (ots)

Um 1.40 Uhr beobachtete ein Zeuge drei Unbekannte in der Kettelerstraße. Die standen an einem Toyota Land Cruiser und machten sich mutmaßlich an dem Auto zu schaffen. Den verdächtigen Geräuschen zufolge versuchten die Täter wohl das hochwertige Auto zu stehlen. Als sie den Zeugen bemerkten flüchteten sie zu Fuß. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus. Auch ein Hubschrauber fahndete nach den Verdächtigen. Die blieben jedoch unentdeckt. Bei einer Überprüfung des Toyota stellten die Beamten fest, dass es den Unbekannten bereits gelang das Fahrzeug zu öffnen. Auch Werkzeuge lagen noch unmittelbar am Pkw. Die Kriminalpolizei Göppingen ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls. In derselben Nacht, etwa eine Stunde später, meldeten Zeugen auch in Wäschenbeuren mutmaßliche Einbrecher an einem Mehrfamilienhaus. Die Ermittler prüfen mögliche Tatzusammenhänge. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07161/632360 entgegen.

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