FW Alpen: Überörtlicher Drehleitereinsatz beim Gewerbebrand in Xanten
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B4Y
Meldebild: Gewerbe-/Industriebrand
Datum: 27.06.2026
Uhrzeit: 17:07 Uhr
Einsatzort: Sonsbecker Straße, Xanten
Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen
Im Dachbereich eines Xantener Baumarkts kam es zu einer Rauchentwicklung. Die Einsatzleitung der Xantener Feuerwehr entschied sich deshalb, die Alpener Drehleiter zur Unterstützung anzufordern. Weil sich die Drehleiter der Einheit Alpen zu diesem Zeitpunkt beim 100-jährigen Jubiläum der Einheit Veen befand, konnten die Einsatzkräfte schnell nach Xanten ausrücken und die Kollegen vor Ort unterstützen. Glücklicherweise handelte es sich nur um einen Kabelbrand, der schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der Einsatz für unsere Drehleiter war somit schnell beendet und die Kameraden konnten wieder nach Veen zurückkehren.
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