Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Überörtlicher Drehleitereinsatz beim Gewerbebrand in Xanten

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B4Y

Meldebild: Gewerbe-/Industriebrand

Datum: 27.06.2026

Uhrzeit: 17:07 Uhr

Einsatzort: Sonsbecker Straße, Xanten

Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen

Im Dachbereich eines Xantener Baumarkts kam es zu einer Rauchentwicklung. Die Einsatzleitung der Xantener Feuerwehr entschied sich deshalb, die Alpener Drehleiter zur Unterstützung anzufordern. Weil sich die Drehleiter der Einheit Alpen zu diesem Zeitpunkt beim 100-jährigen Jubiläum der Einheit Veen befand, konnten die Einsatzkräfte schnell nach Xanten ausrücken und die Kollegen vor Ort unterstützen. Glücklicherweise handelte es sich nur um einen Kabelbrand, der schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der Einsatz für unsere Drehleiter war somit schnell beendet und die Kameraden konnten wieder nach Veen zurückkehren.

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