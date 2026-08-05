Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Nach Sturz in die Klinik

Am Mittwoch fand ein Zeuge bei Mittelbiberach einen verunfallten Rollerfahrer.

Ulm (ots)

Um 4.45 Uhr fand ein Zeuge einen verunfallten Rollerfahrer bei Mittelbiberach. Der lag bewusstlos neben seinem Kleinkraftrad auf dem Verbindungsweg von der K7555 kommend in Richtung Eichen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den gestürzten 32-Jährigen und brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 32-Jährige mutmaßlich betrunken unterwegs war. Deshalb musste er in der Klinik eine Blutprobe abgeben. Die wird nun ausgewertet und soll zeigen wie viel Promille er intus hatte. Seinen Führerschein musste er abgeben.

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