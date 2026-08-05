Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kokosnuss geklaut

Am Dienstag ertappte ein Detektiv in Ulm zwei Ladendiebe.

Ulm (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete um 14 Uhr die beiden 13 und 14 Jahre alten Buben in einem Supermarkt beim Albert-Einstein-Platz. Während einer Schmiere stand, packte der andere eine Kokosnuss in den Rucksack. An der SB-Kasse bezahlten sie diverse andere Lebensmittel. Dann passierten sie den Kassenbereich und wurden anschließend vom Detektiv auf den Diebstahl angesprochen. Die Polizei nahm die Anzeige auf und setzte die Eltern in Kenntnis. Beide Buben zeigten sich gegenüber dem Detektiv und der Polizei geständig und entschuldigten sich für den Diebstahl.

Die Polizei bittet Eltern darum, ihre Kinder über richtiges und pflichtbewusstes Handeln aufzuklären. Einen Diebstahl oder andere Straftaten zu begehen ist ab dem Alter von 14 Jahren strafbar. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Konsequenzen von Straftaten.

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