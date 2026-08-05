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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach - Laster brennt
Am Dienstag geriet ein geparkter Lkw in Birenbach in Brand.

Ulm (ots)

Um 23.20 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Schotterparkplatz im Turnhallenweg aus. Dort brannte ein geparkter Pritschenwagen. Die Feuerwehren aus Birenbach und Rechberghausen waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und rund 35 Personen im Einsatz. Bereits nach etwa 20 Minuten war das Feuer gelöscht. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich geriet der Renault durch einen technischen Defekt in Brand. Die Schadenshöhe an dem älteren Fahrzeug muss noch ermittelt werden. Verletzt wurde niemand.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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