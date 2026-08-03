Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Vom Sekundenschlaf übermannt

Am Montag prallte ein Autofahrer bei Dornstadt gegen die Betonwände.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 1.45 Uhr. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Fiat Kleintransporter in Richtung Stuttgart. Dort ereilte ihn wohl ein Sekundenschlaf und er verlor die Kontrolle über sein Auto. Zunächst kam der Fiat nach links ab und prallte gegen die Betongleitwand. Danach fuhr das Auto einmal quer über die Fahrstreifen und fuhr auf der rechten Seite in eine Böschung. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Fiat musste abgeschleppt werden Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

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