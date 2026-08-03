Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Auto beschädigt

Ein Unbekannter zerstörte am Wochenende in Herbrechtingen eine Autoscheibe.

Ulm (ots)

Der Mercedes stand seit Freitagabend auf einem Firmengelände in der Wilhelmstraße. Am Sonntag gegen 11 Uhr wurde die zerstörte Scheibe entdeckt. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach schlug ein Unbekannter vermutlich mit einem Kanaldeckel die Heckscheibe der C-Klasse ein. In das Auto gelangte er nicht, da sich die Heckklappe offenbar nicht öffnen ließ. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Herbrechtingen nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07324/919014 zu melden.

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