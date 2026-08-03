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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Betrunken und ohne Führerschein
Die Polizei zog am Sonntag einen BMW Fahrer bei Dornstadt aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten der Polizei gegen 15.45 einen auffälligen BMW-Fahrer, der auf der Autobahn von Ulm in Richtung Stuttgart fuhr. Der in Schlangenlinien fahrende Mann verließ an der Anschlussstelle bei Merklingen die Autobahn. Kurz darauf kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Mühlhausen den mutmaßlichen Fahrer bei Dornstadt. Der hatte sein Auto an einer Tankstelle geparkt. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste sein Auto stehen lassen und in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die wird nun ausgewertet und soll zeigen, wie viel Promille er genau intus hatte. Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann zudem keinen Führerschein hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen der Trunkenheitsfahrt sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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