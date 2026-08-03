Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt

A8 - Auf Vorausfahrenden aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der A8 bei Hohenstadt.

Ulm (ots)

Der 44-jährige Mercedes-Fahrer fuhr gegen 11 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Vor ihm war ein 42-jähriger BMW-Fahrer unterwegs und musste bremsen. Der Fahrer des Mercedes erkannte dies wohl zu spät und fuhr in das Heck des BMW. Durch den Aufprall wurde niemand verletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro.

++++ 1499819

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell