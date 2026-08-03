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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt
A8 - Auf Vorausfahrenden aufgefahren
Unachtsamkeit führte wohl zu einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der A8 bei Hohenstadt.

Ulm (ots)

Der 44-jährige Mercedes-Fahrer fuhr gegen 11 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Vor ihm war ein 42-jähriger BMW-Fahrer unterwegs und musste bremsen. Der Fahrer des Mercedes erkannte dies wohl zu spät und fuhr in das Heck des BMW. Durch den Aufprall wurde niemand verletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro.

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Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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