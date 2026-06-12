Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Woldegk erhält Unterstützung für Feuerwehr und Sportzentrum

Schwerin (ots)

Am Dienstag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an Bürgermeister Tony Hyna symbolisch einen Zuwendungsbescheid für die Ortswehr Bredenfelde und eine Inaussichtstellung von 500.000 Euro Sonderbedarfszuweisung für das neue Woldegker Sportzentrum.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Dienstag, 16. Juni 2026, 12.30 Uhr

Ort: 17348 Woldegk, Ortswehr Bredenfelde, Krummbecker Str. 5

Die Gemeinde erhielt für den Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Bredenfelde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 181.000 Euro. Die Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeuges LF10 erfolgte im Rahmen der Landeszentralbeschaffung.

Informationen zum Programm finden Sie auf unseren Internetseiten.

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