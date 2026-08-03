PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Wildschwein kreuzt Fahrbahn
Am frühen Montagmorgen kam es bei Bad Buchau zu einem Wildunfall.

Ulm (ots)

Um 1.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger auf der L275 von Bad Buchau in Richtung Dürmentingen. Dort überquerte eine Rotte Wildschweine die Straße. Der Fahrer des VW Golf konnte nicht mehr bremsen und erfasste eines der Tiere. Das Jungtier verendete an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen und verständigte den Jagdpächter. Der kümmerte sich um das verendete Tier.

++++1503169

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren