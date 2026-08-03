Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Wildschwein kreuzt Fahrbahn

Am frühen Montagmorgen kam es bei Bad Buchau zu einem Wildunfall.

Ulm (ots)

Um 1.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger auf der L275 von Bad Buchau in Richtung Dürmentingen. Dort überquerte eine Rotte Wildschweine die Straße. Der Fahrer des VW Golf konnte nicht mehr bremsen und erfasste eines der Tiere. Das Jungtier verendete an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen und verständigte den Jagdpächter. Der kümmerte sich um das verendete Tier.

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