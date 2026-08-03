Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen

A7 - Gegen die Leitplanke gekracht

Am Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A7 bei Giengen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 12 Uhr. Die 43-Jährige fuhr auf der A7 in Richtung Würzburg auf dem linken Fahrstreifen. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach griff sie nach ihrer Flasche, weshalb sie nach links von ihrer Spur abkam. Sie krachte gegen die Leitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 15.000 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden.

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