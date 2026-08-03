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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Zu viel getrunken
Zeugen meldeten einen unsicheren Radfahrer am Sonntag in Laupheim

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße unterwegs. Da er wohl völlig unsicher fuhr, meldeten Zeugen den Radfahrer. Die Polizei Laupheim kontrollierte kurz darauf den Radler. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der Mann absolut Fahruntüchtig war. Das Ergebnis zeigte einen Wert von über zwei Promille. Der 61-Jährige musste deshalb sein Rad stehen lassen und in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die sollen nun Aufschluss über den tatsächlichen Alkoholgehalt geben.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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