Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Unfall zwischen zwei Motorrädern

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Nattheim.

Ulm (ots)

Der 40-Jährige fuhr gegen 15 Uhr mit seiner KTM auf der L1181 von Nattheim in Richtung Fleinheim. Ihm entgegen kam eine 44-Jährige auf ihrem Motorrad. In einer scharfen Rechtskurve kam der 40-Jährige wohl zu weit auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit der 44-Jährigen. Die Fahrerin, ihr 49-jähriger Sozius sowie der KTM-Fahrer stürzten zu Boden. Alle verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die beiden Fahrer in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Schaden an den Motorrädern auf etwa 5.000 Euro.

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