Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Polizei kontrolliert Motorräder

Über 100 Motorräder überprüfte die Polizei am Sonntag bei Dischingen.

Ulm (ots)

Am Sonntag hatte die Polizei eine Kontrolle bei Dischingen eingerichtet. Während der mehrstündigen Kontrolle wurden 109 Motorräder und fünf Autos einer genaueren Überprüfung unterzogen. Bei 23 Motorräder stellte die Polizei technische Mängel fest, die in fünf Fällen zur Untersagung der Weiterfahrt führte. Bei einer Supermoto waren mehrerer technische Änderungen vorgenommen worden, der DB-Killer war ausgebaut und die Spiegelabstand war nicht ausreichend. Da die Reifen zusätzlich nicht mehr die Mindestprofiltiefe hatten, musste das Motorrad stehen bleiben.

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