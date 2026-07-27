Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Feuer in Wohnung

Bei einem Brand am Samstag konnten alle Bewohner das Gebäude in Ebersbach rechtzeitig verlassen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 9.15 Uhr das Feuer in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Barbarossastraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr hatte das in der Küche ausgebrochene Feuer schnell unter Kontrolle und gelöscht. Durch die starke Rauchentwicklung waren zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Dessen Bewohner kamen anderweitig unter. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Eine Ursache ist bislang unklar. Die soll im Laufe der Woche geklärt werden.

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