Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Zu schnell gefahren

Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag bei Warthausen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Biker mit seiner Suzuki gegen 13.45 Uhr von der B465 kommend in Richtung Röhrwangen. Kurz vor Ortseingang geriet er in der Alberweiler Straße/ K7530 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve nach links über die Gegenfahrbahn auf den Grünstreifen. Innerorts wurde sein Motorrad vom Grünstreifen aus in die Luft geschleudert und das Motorrad prallte ungebremst gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Seat stand dort in einer Hofeinfahrt. Der Besitzer des Autos konnte den Unfall von seinem Balkon aus beobachten und verständigte die Rettungskräfte. Ein Hubschrauber flog den Notarzt an die Unfallstelle. Der versorgte den Biker. Da die Verletzungen wohl doch nicht ganz so schlimm waren, brachte ihn der Rettungsdienst mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Motorrad auf rund 5.000 Euro, den am Auto auf ca. 15.000 Euro. Das Motorrad wurde von einem Abschlepper geborgen.

Tipp der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen", sagt nicht umsonst die Straßenverkehrsordnung. Damit alle sicher ankommen.

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