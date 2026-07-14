Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Hecke und Zaun brennen

Am Montag löschten Anwohner und die Feuerwehr einen Brand in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr brannte es in der Bronner Straße. An der Rückseite einer Garage entlang eines Fußweges zur Maximilian-Kolbe-Straße hatte die Grünfläche aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf eine Hecke und einen Zaun über. Durch das schnelle Eingreifen von den Anwohnern und der Feuerwehr konnten die Flammen eingedämmt und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Ebenso die Brandursache. Die ist noch unklar. Die Feuerwehr Laupheim war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

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