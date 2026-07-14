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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Radfahrer missachtet Vorfahrt
Am Montag kollidierte ein Radler bei Blaustein mit einem Autofahrer.

Ulm (ots)

Um 13.55 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Fahrrad die Burgsteige in abschüssiger Richtung. Von rechts, aus der Schönherrstraße, fuhr ein 86-Jähriger in die Burgsteige ein. Der hatte Vorfahrt. Der Pedelec-Fahrer konnten nicht mehr bremsen und prallte gegen den linken Kotflügel des Pkw. Er hatte Glück und blieb dabei unverletzt. Die Polizei Blaustein hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Skoda wird auf 2.000 Euro geschätzt, der am E-Bike auf 100 Euro.

++++1345719 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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