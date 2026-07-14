Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall an Stoppstelle

Etwa 4.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag in Biberach.

Ulm (ots)

Kurz nach 7 Uhr fuhr der 64-Jährige mit seinem VW T5 an der B30 Ausfahrt Süd ab in Richtung Jordanei. An der Zufahrt zum Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden Skoda-Fahrerin. Die kam aus Richtung Memminger Straße. Die Autos stießen an der Einmündung zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf jeweils 2.000 Euro geschätzt. Die Autos konnten nach der Unfallaufnahme weiter fahren.

Hinweis:

Bei einem Stoppschild müssen Verkehrsteilnehmer anhalten, wenigstens drei Sekunden warten und Vorfahrt gewähren. Dies sogar dann, wenn kein anders Fahrzeug zu sehen ist. Diese Pflicht soll Verkehrsteilnehmer dabei unterstützen, achtsam an einer Kreuzung oder Einmündung zu fahren. Sie dient dazu, Unfälle zu vermeiden. Verkehrsteilnehmer, die sich diese Pflicht zu Herzen nehmen laufen weniger Gefahr, in Unfälle verwickelt zu sein.

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