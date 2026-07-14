Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbrecher dringt in Firma ein

Beute machte in den vergangenen Tagen ein Einbrecher in Biberach.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben machte sich der Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in einer Firma in der Freiburger Straße zu schaffen. Dazu soll er an der Gebäuderückseite ein Oberlicht zum Warenlager eingeschlagen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge machte der Täter Beute. Er nahm mehrere Spezialmotoren für den zahnmedizinischen Bereich im Wert von mehreren tausend Euro mit. Der Schaden am Gebäude wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei aus Biberach hat die Spuren gesichert und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 07351/447-0 entgegen.

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