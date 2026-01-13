Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Eisplatten fallen vom Laster

Am Montag stoppte die Polizei den Laster auf der B30 bei Achstetten.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife befand sich gegen 11 Uhr auf Streifenfahrt auf der B30 in Richtung Biberach. Auf Höhe Achstetten sahen die Polizisten Eisplatten, die von einem Laster auf die Straße fielen. Zu einer Gefährdung anderer Fahrer kam es nicht. Die Polizisten lotsten den Laster auf einen Parkplatz. Der 67-Jährige gab zu es versäumt zu haben, das Eis zu entfernen.

Hinweis der Polizei: Der Winter stellt hohe Anforderungen an Fahrzeuge und deren Fahrer. Denn bei Temperaturen um den Gefrierpunkt entstehen besondere Gefahren. Fahrer von Lastern und Transportern müssen vor der Abfahrt das Fahrzeug prüfen und darauf achten, dass von ihm keine Gefahren ausgehen. Eine solche Gefahr kann aber gerade von den großflächigen Dächern ausgehen, wenn sich dort Schnee sammelt oder größere Wassermengen zu Eisplatten gefrieren. Diese Eisplatten können für Andere lebensgefährlich werden, da sie durchaus geeignet sind, Fahrzeugscheiben zu durchschlagen. Aber auch durch herabfallende Platten ausgelöste Ausweichmanöver sind gefährlich und können zu Unfällen führen. Gefährliche Dachlasten wie Schnee und Eis müssen deshalb vor Fahrtantritt entfernt werden. Autofahrer sollten bei entsprechenden Witterungen damit rechnen, dass Ihnen von einem vorausfahrenden Lkw eine Eisplatte entgegenkommen kann. Aus diesem Grund sollten sie ausreichend Abstand halten und nach Möglichkeit auf ein Überholen verzichten. Grundsätzlich muss jeder Kraftfahrzeugführer sein Fahrzeug eis- und schneefrei halten. Bei einem Unfall drohen dem Fahrer bis zu 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg oder eine Strafanzeige.

