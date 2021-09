Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Achtung: Schadcode auf dem Handy

Die Polizei rät, nur überlegt Apps auf dem Handy zu installieren.

Ulm (ots)

Am Mittwoch hatten sich zwei Opfer von Betrügern bei der Polizei in Dornstadt gemeldet. Eine 61-Jährige hatte am Nachmittag eine SMS erhalten. Die Absender gaben vor, einen Link auf die App eines Paketzustellers zu übermitteln. Die solle die Frau installieren, um die Lieferung eines Pakets verfolgen zu können. Ein 54-Jähriger hatte etwa zur selben Zeit eine E-Mail erhalten mit der Aufforderung, ebenfalls die App des Paketzustellers über einen Link zu installieren. Nachdem die Beiden dies getan hatten versandten Unbekannte über die Handys der Opfer SMS-Nachrichten an weitere Opfer. Die Betroffenen selbst dagegen hatten nur noch begrenzt Zugriff auf ihr Telefon.

Die Polizei warnt vor diesem Betrug, der mit dem Kunstwort Smishing betitelt wird. Smishing ist eine Wortschöpfung aus den Begriffen SMS (Kurznachrichten) und Phishing (Diebstahl von Zugangsdaten über gefälschte Nachrichten oder E-Mails). Die Fake-SMS enthält einen Link, der die Nutzer auf eine Website leitet, auf der sie zum Beispiel sensible Informationen preisgeben sollen, oder es wird eine Schadsoftware installiert. Betroffen sind vor allem Nutzerinnen und Nutzer von Android-Geräten, doch auch iPhone- und iPad-Nutzer sollten aufmerksam sein, denn kein mobiles Betriebssystem kann vor solchen Angriffen schützen.

Die Polizei rät:

- Tippen Sie auf keinen Fall auf den Link! Am einfachsten schützen Sie sich vor solchen Angriffen, indem Sie die SMS ignorieren und nicht darauf antworten. So kann die Nachricht auch keinen Schaden anrichten. - Löschen Sie die Nachricht. - Fragt Ihr Telefon, ob eine App installiert werden soll, bestätigen Sie auf keinen Fall. - Richten Sie über Ihren Mobilfunk-Anbieter eine Drittanbietersperre ein.

Das sollten Sie tun, wenn die App bereits installiert wurde:

- Schalten Sie Ihr Handy in den Flugmodus, damit es keine Befehle von außen empfangen und keine SMS versenden kann. - Rufen Sie Ihren Mobilfunk-Betreiber an und informieren ihn über das Problem. Fragen Sie außerdem, ob schon Kosten verursacht wurden. - Lassen Sie sofort eine Drittanbietersperre einrichten. - Rufen Sie bei Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle an oder gehen Sie dort vorbei. - Sichern Sie in einem Backup all Ihre Daten, Bilder, Videos und eventuell auch Einstellungen. - Anschließend sollten Sie Ihr Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch werden alle Apps und Daten gelöscht, die beim Kauf des Handys nicht vorhanden waren. - Ändern Sie alle Passwörter, aktivieren Sie auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei allen Konten, die das unterstützen.

Diese und mehr Tipps gibt die Polizei auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

