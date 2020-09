POL-UL: (UL) Laichingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei /

Polizeipräsidium Ulm

Nach dem Brand eines Wohnwagens am Dienstag bei Laichingen gehen die Ermittler von einem Unglücksfall aus.

Wie bereits berichtet (siehe Pressemitteilung vom 22.09.20: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4713994) brannte am Dienstag auf einem Campingplatz bei Laichingen ein Wohnwagen. Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten während der Löscharbeiten eine tote männliche Person. Nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen konnte der Tote als der 37-jährige Bewohner des Wohnwagens identifiziert werden. Am Mittwoch begaben sich Spezialisten der Polizei und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg erneut an den Brandort und suchten nach der Brandursache. Deren Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in dem Wohnwagen aus. Ein Ergebnis was das Feuer auslöste steht noch aus. Hinweise die auf ein Gewaltverbrechen schließen könnten, konnten nicht erlangt werden. Am Donnerstag wurde der Leichnam des 37-Jährigen obduziert. Auch hier gab es keine Erkenntnisse auf ein Verbrechen. Vielmehr gehen Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei davon aus, dass es sich um einen tragischen Unglücksfall handeln dürfte.

