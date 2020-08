Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen in Grevenbroich - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Grevenbroich-Frimmersdorf (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Im Kirchental" war das Ziel von ungebetenen Gästen. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannter Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten, nach ersten Angaben, elektronische Geräte. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag (16.8.), 16 Uhr, und Montag (17.8.), 15 Uhr.

Zeugen, die in der Tatzeit an der Straße "Im Kirchental" in Frimmersdorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter der 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Übrigens: Mehr als 40 Prozent aller Wohnungseinbrüche bleiben im Versuchsstadium stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Lassen Sie sich von den Experten der Kriminalpolizei im Rhein-Kreis Neuss herstellerneutral und kostenfrei beraten. Mehr Informationen erhalten Sie auf der Website: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell