Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Allmannsweiler - Streitendes Pärchen sorgte für Polizeieinsatz

ein 21 Jahre alter Mann griff beherzten Zeugen an

Ulm (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann und seine 19 Jahre alte Freundin gerieten am frühen Sonntagmorgen gegen 02.20 Uhr aus unbekannter Ursache auf einem Fest in einer Jugendbude in Streit. Aus diesem Grund wurde der 21-Jährige durch den Veranstalter des Festes verwiesen. Da er sehr aggressiv und betrunken war, wurde zudem die Polizei hinzugerufen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten mussten dem Mann und seiner Freundin aufgrund ihres Verhaltens ein Platzverweis erteilt werden, welchem die beiden Störenfriede nach längeren Diskussionen auch nachkamen. Beide wollten sich von einem Bekannten abholen lassen. Während der Wartezeit auf den Abholer gerieten die Beiden erneut in Streit, wobei der 21-Jährige seine Freundin zu Boden drückte. Diese rief daraufhin um Hilfe, was durch zwei Anwohner gehört wurde, die sich umgehend auf die Suche nach der Ursache der Hilfeschreie machten. Als die beiden Anwohner den Streit des betrunkenen Pärchens schlichten wollten, griff der 21-Jährige den 59-jährigen Anwohner an und verletzte ihn leicht. Das streitsüchtige Pärchen wurde durch die Polizei an einen Angehörigen in Obhut gegeben.

