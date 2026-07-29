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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geparkte Autos ausgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Aus unbekannter Ursache sind am Mittwoch (29.07.2026) in der Geislinger Straße zwei geparkte Autos ausgebrannt. Zeugen entdeckten den Brand gegen 17.15 Uhr und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Polizisten brannten die beiden Autos, ein Smart und ein Renault Zoe, bereits lichterloh. Auch die Hauswand eines Mehrfamilienhauses wurde durch die Flammen beschädigt. Der Schaden beträgt rund 80.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer am Smart aus und griff dann auf den Renault über. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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