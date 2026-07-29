Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Eine 74 Jahre alte Frau hat sich am Dienstag (28.07.2026) auf einem Waldweg beim Sturz mit ihrem Pedelec schwere Verletzungen zugezogen. Die 74-Jährige fuhr gegen 17.00 Uhr auf dem Waldweg zwischen dem Enger Weg und dem Hohlweg. Auf der abschüssigen Strecke stürzte sie aus unbekannter Ursache und zog sich schwere Verletzungen zu. Spaziergänger entdeckten die Frau und alarmierten den Rettungsdienst, der sie in ein Krankenhaus brachte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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