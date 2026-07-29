POL-S: Papiermülltonne in Flammen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Wangen (ots)
Aus unbekannter Ursache hat in der Nacht zum Mittwoch (29.07.2026) an der Fellnerstraße eine Papiermülltonne gebrannt. Anwohner entdeckten die Flammen gegen 03.10 Uhr und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Durch das Feuer wurde auch eine Hauswand beschädigt, der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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