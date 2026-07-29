POL-S: Papiermülltonne in Flammen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Eine unbekannte Frau hat am Montagabend (27.07.2026) die Gutmütigkeit eines Seniors ausgenutzt und ihn in seiner Wohnung an der Grüneisenstraße bestohlen. Der Mann kam gegen 18.30 Uhr nach Hause und traf im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses auf die unbekannte Frau. Sie gab ihm durch Gesten zu verstehen, dass sie ein Glas Wasser möchte. Der gutgläubige Mann ging dann mit ihr in seine Wohnung und ...

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