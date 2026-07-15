Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (14.07.2026) in der Martin-Luther-Straße einen E-Scooter im Wert von rund 200 Euro gestohlen. Der 14 Jahre alte Besitzer stellte den Scooter der Marke 5th Wheel mit dem Versicherungskennzeichen 854 BZL gegen 19.30 Uhr an einem Zaun ab und sicherte ihn mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 21.30 Uhr zurückkam, war der Scooter weg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

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