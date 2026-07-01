Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollstuhlfahrer fährt Seniorin an - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines elektrischen Krankenfahrstuhls hat am Dienstagvormittag (31.06.2026) eine 93 Jahre alte Seniorin angefahren und ist davongefahren. Der Unbekannte fuhr mit seinem Rollstuhl gegen 10.20 Uhr auf dem Gehweg an der Fuchseckstraße Richtung Wagenburgstraße. Auf Höhe der Hausnummer 14 stieß er mit der 93 Jahre alten Frau zusammen, die sich mit ihrem Rollator am Hauseingang befand. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rollstuhlfahrer machte zwei Passanten auf die gestürzte Frau aufmerksam und fuhr Richtung Wagenburgstraße und weiter Richtung Ostendstraße davon. Die beiden Passanten kümmerten sich um die Frau und alarmierten die Rettungskräfte, welche die Seniorin in ein Krankenhaus brachten. Der Unbekannte ist etwa 70 bis 75 Jahre alt und zirka 170 bis 175 Zentimeter groß. Er hat eine kräftige Statur, eine Glatze sowie einen Schnurrbart und trägt eine Brille. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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